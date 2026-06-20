知らないと損する？日銀「政策金利1.00％」への利上げが住宅ローンと預金に与える影響

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「塚本俊太郎の金融リテラシーチャンネル」が、「【日銀利上げ】政策金利1.00％へ！住宅ローン・預金・株価への影響をわかりやすく解説」と題した動画を公開した。動画では、金融教育家で元金融庁金融教育担当の塚本俊太郎氏が、日銀が決定した政策金利の引き上げについて、その背景や家計に与える影響をわかりやすく解説している。



塚本氏はまず、日銀が金融政策決定会合で政策金利を0.75%から1.00%へと引き上げたことに言及。この「1.00%」という水準は1995年以来、実に31年ぶりの高水準であると指摘した。



利上げの背景について、中東情勢の緊迫化などによるエネルギー高が物価全体に波及し、インフレが想定以上に加速するリスクを抑えるためだと説明。ただし、今回の決定は景気を冷やす目的の「引き締め」ではなく、異常な低金利からの「正常化」であると強調している。



さらに塚本氏は、家計や資産への影響を「住宅ローン」「預金」「資本市場」の3つの視点から分析。

住宅ローン（変動金利）については、返済額が増える可能性に注意を促した。残高3000万円・残り30年の場合、金利が0.25%上がると毎月の返済額が約3400円増えると試算。一方で、適用金利の反映にはタイムラグがあり、「今日すぐ増えるわけではない」と冷静な対応を求めた。

預金については、普通預金や定期預金の金利が上がるためプラスの影響があるとし、有利な口座への見直しを推奨している。

資本市場については、株式市場は短期的には下落圧力がかかるものの、今回は事前に市場に織り込まれていたため小幅上昇にとどまったと解説。為替市場では日米の金利差縮小により「円高に振れやすい」と述べた。



最後に塚本氏は、金利のある時代に向けた実践ポイントを紹介。住宅ローンがある人は残高や適用金利の確認を、投資をしている人は短期的な下落に慌てず、長期・積立・分散投資を「続けること」が何より大事だとアドバイスした。長く続いた超低金利時代から「金利がある世界」への移行に向けて、正しい知識を身につける重要性が説かれている。