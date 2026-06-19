アイベック（福岡市中央区）が運営する、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が成人男女200人を対象とした「付き合う前のデート」に関するアンケート調査の結果を紹介しています。

【リアル…】「共感しかない」理想のデート場所1〜10位 デートで好印象＆悪印象の言動ランキングも！

調査は、4月27日に男性100人、女性100人を対象にインターネットで実施。

付き合う前のデートで理想的な場所について質問したところ、3位は「ショッピングモール」で68人、2位は「映画」で95人、1位は「レストラン・カフェ」で163人という結果でした。

また、理想的な告白のタイミングについても聞いたところ、男女ともに「3回目のデート」（男性55人・女性62人）が最多という結果に。一方、「1回目」は男性7人・女性4人にとどまり、“早すぎる告白”は支持されにくい傾向が確認されたということです。

さらに、アンケート回答者に「付き合う前のデートで、楽しかったエピソードを教えてください」と尋ねたところ、「会話が盛り上がった」「共通の趣味を楽しめた」といった回答が多く寄せられたといい、「特に、映画・ライブ・カフェなど“自然にコミュニケーションが取りやすい場所”での体験が、印象的な思い出として残っている傾向」が見られたとのことです。