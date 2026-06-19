蒸し暑い夏を心地よく過ごせる「無印良品の注目アイテム」を3つ紹介します。挙げてくれたのは、“ムジラー”歴40年のESSEonlineライター・フネさん（50代）。大人気・冷感スプレーの携帯タイプや湿気の多い日に重宝するダニとりシートなど、便利グッズが勢ぞろいです。

1：ひんやり気持ちいいミストスプレー

昨年発売後、人気すぎてなかなか店頭に並ばなかったほどの夏の大人気アイテム。メントールが含まれており、身体に直接スプレーを吹きかけるとシトラスの香りと爽快感が広がります。

【写真】大人気の「ひんやりボディミスト」

今年から50mL入りの携帯用も発売されたので、通勤途中や仕事中のリフレッシュでさらに使いやすくなりました。お風呂あがりのドライヤーで暑いときも、シュッとひと吹き。ひんやり感があって気持ちよいです。

●服の上からかけられるアイテムも

じつは似たアイテムがもう1種類あります。値段も同じで見た目も似ていますが、使う場所が違うのです。

先にご紹介した「ひんやりボディミスト エクストラクール」は、肌に直接スプレーするタイプ。もうひとつの「服の上から使う ひんやりミスト」は、衣類・布類専用。肌には使えません。

ちなみに衣類・布類向けのミストにも携帯用が出ました。お出かけ前や、満員電車に乗る前にひとふきするとよさそうです。こちらは無香料ですが、メントールの香りが少しします。どちらも昨年入手困難になったので、店頭で見つけたら今のうちにどうぞ。

・ひんやりボディミスト エクストラクール（50mL／150mL） ￥690／￥990

・服の上から使う ひんやりミスト（50mL／150mL） ￥690／￥990

2：サラサラでヨレにくい日やけ止めパウダー

こちらのパウダーはSPF50＋・PA＋＋＋＋とUVカット力が高く、皮脂を吸着してテカリや化粧くずれを防いでくれます。石けんで洗い流せるので日常使いしやすいのもポイントです。

今までにいろいろなパウダーを試してきましたが、乾燥したり、夕方になるとヨレてほうれい線がくっきり見えてしまうことも多く、あまり使っていませんでした。ただ、こちらのパウダーはとてもサラサラ。時間がたっても気にならないので顔の上半分を中心につけて紫外線対策をしています。

パッケージのサイズ感はやや小さめ。付属のパフは粉が飛び散らないためのフタ代わりにして、私は大きめブラシで薄く均等につけています。

・皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダー ￥990

3：ベッドやソファに置けるダニとりシート

湿度が高くなる梅雨から暑い夏にかけてはダニが活発になる季節。わが家ではダニとりシートが大活躍しています。

使い方は布団やソファの下に「置くだけ」でOK。とり替えるときもそのままポイッと捨てられる簡単さが大好きです。3枚入って約1300円はおトクですし、毎年早めに買ってはシーツの下に忍ばせています。シングルベッドに1〜2枚が目安なので、自分のベッドには2枚置いています。

というのも、数年前に朝起きる度に赤い虫刺されが増えていき、原因がダニとわかったときには猛烈なかゆみで夜も起きてしまうほどの苦しみを味わったからです。跡もなかなか消えないお年頃、目立たなくなるまでかなりの期間がかかりました。

もうそんな目に遭いたくないので、今は本格的に暑くなる前に用意しています。そのおかげか、シートを置いてからは今のところダニに刺されていません。

・置くだけダニ捕りシート ￥1290

蒸し暑い季節こそ、早めの対策で快適に過ごしたい

ただでさえ蒸し暑くてグッタリする日本の夏。ジメジメした不快感は、放っておくと地味に体力を奪われますよね。どれも置くだけ・つけるだけ・シュッとするだけと、ラクに続けやすいものばかり。真夏になる前に、今年の夏を少しでも快適に過ごす準備をしています。

皆さんも無印良品に寄ったらチェックしてみてはいかがでしょうか。