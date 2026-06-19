この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥（高須クリニック）が「【ディズニーオフィシャルホテル】グランドニッコー東京ベイ舞浜に宿泊しました！」と題した動画を公開した。今回は、高須氏が1人でディズニーオフィシャルホテルに宿泊し、その魅力を余すことなくレポートしている。



高須氏が宿泊したのは、東京ディズニーリゾートのオフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」。翌日のディズニーランド訪問に向けて前泊したという。楽天トラベルの朝食付きプランを「3万円ぐらい」で予約したと明かし、直営ホテルと比較して手頃な価格帯であることを説明した。自身を「ディズニーランド歴46年の大ベテラン」と称し、豊富な知識を交えながら館内を案内している。



動画の中盤ではルームツアーを実施。ガラス張りのエレベーターから見える広い吹き抜けの景色を「まさにプチバブルですよ」と絶賛した。宿泊した10階のツインルームからは、シンデレラ城やタワー・オブ・テラーなどパーク内の施設が一望でき、オフィシャルホテルならではの眺望を満喫している。さらに、10時までのアーリーチェックアウトプランを利用して宿泊費を抑えるという、実践的な工夫も紹介された。



翌朝の朝食ビュッフェでは、ボディビルの大会を控えているため食事量を調整しつつも、豊富なメニューを楽しむ様子が収められている。「できれば直営ホテルに泊まりたいわけですよ」と本音をこぼしつつも、価格と設備のバランスが取れたオフィシャルホテルに満足したようだ。



高須氏のリアルな宿泊レポートは、ディズニーリゾートでの前泊やホテル選びの参考になりそうだ。次回の旅行計画を立てる際、オフィシャルホテルの活用を検討してみてはいかがだろうか。