お金は増えれば幸せになるとは限りません。本当に後悔しない人が考えている人生とお金の使い方を徹底解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネルで「お金は増えれば幸せになるとは限りません。本当に後悔しない人が考えている人生とお金の使い方を徹底解説！」を公開した。動画では、お金を増やす目的を再確認し、豊かな人生を送るための具体的な考え方や行動について提言している。



鳥海氏はまず、2026年の半分が終わろうとしている現状に触れ、今年に入ってやってよかったことを振り返るよう視聴者に促した。多くの大人がすぐには思い出せない理由として、学生時代と異なり期限が区切られていないこと、新しい経験が少ないこと、そして自分で決めなくていい理不尽さがないことの3点を挙げる。毎日同じことの繰り返しでは脳が記憶しなくなり、「後から振り返ってみれば、生きてなかったのと同じ」と厳しい現実を突きつけた。



豊かな人生を送るためには、期限を短く設定し、初めてのことに意図的に挑戦し、コミュニティに入るなど半強制的な仕組みを作ることが重要だと指摘。しかし、いざ行動しようとしてもお金や時間を理由に諦めてしまう人が多いという。鳥海氏は、「本当の問題はお金や時間のせいではなく、全体的な設計が見えていないことだ」と断じる。



さらに、老後の不安を解消するための方法として、ホワイトボードを用いながらシミュレーションを提示。「今の資産がいくらあるのか」「毎月の生活費」「年金がいくらくらい受け取れるのか」「手元に残しておかないと困るお金」の4項目を数値化することを推奨した。例えば、2,000万円の資産のうち1,000万円を投資に回し、受け取れる年金と運用益を組み合わせれば、「支出とのプラスマイナスがほぼゼロになる」と説明。全体像を把握し、お金をどのくらい使っていいかの見通しを立てる重要性を説いた。



最後は「お金は豊かな人生を送るための手段。お金持ちだけれどつまらない人生では意味がない」と力強く呼びかけた鳥海氏。ただ漠然とお金を貯めるのではなく、人生を充実させるために何が必要かを問い直す、有意義な内容となっている。