あの『マーラータン風春雨』をスーパーの食材で簡単再現！夏のダイエットにもぴったり

行列ができるほど、今なお熱い人気が続いている「麻辣湯（マーラータン）」。しびれる辛さと奥深いうまみがくせになる味わいですが、「おうちでも手軽に食べたい！」「もっとヘルシーに楽しみたい！」と思っているかたも多いのではないでしょうか？

そこでおすすめなのが、身近な材料でパパッと作れる『麻辣湯風春雨スープ』です。

鶏ささ身や小松菜、きくらげといった低カロリーで栄養満点な具材がたっぷり入って、ダイエット中にもぴったりな低糖質・高たんぱく仕様！ スーパーで買える調味料だけで、本格的な味に仕上がります。

『麻辣湯風春雨スープ』のレシピ

材料（1人分）

春雨……40g

鶏ささ身……2本（約100g）

小松菜……1/3わ（約80g）

生きくらげ（もどした乾燥きくらげや、お好みのきのこで代用可能）……70g

塩……ふたつまみ



〈A〉

酒……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

酢……小さじ1

にんにくの粗みじん切り……1かけ分

しょうがのすりおろし……1かけ分

豆板醤……小さじ1/2



好みで花椒（粉、または粗びき）……適量

好みでごま油……適量

好みで豆板醤（トッピング用）……適量

作り方

（1）小松菜は長さ4cmに切る。生きくらげは軸の堅い部分を除き、食べやすく切る。鶏ささ身は一口大のそぎ切りにする。鍋にささ身を入れ、塩をまぶす。

★ポイント

だしは不要！ 鶏のうまみを生かすことで、スープがとてもおいしく仕上がります。

（2）（1）の鍋に水300mlを加え、弱めの中火にかける。煮立ったらアクを取り、〈A〉、春雨、小松菜、生きくらげを加え、2〜3分煮る。

（3）器に盛り、好みで花椒、ごま油をふる。好みでトッピングの豆板醤を添える。

鶏のうまみがしっかりスープに溶け込んでいるので、特別なだしを使っていなくても大満足の食べごたえです。ボリューム満点なのに、ささ身や野菜がメインなので重すぎず、遅くなってしまった日の夕食や、夜食にもおすすめです♪

辛さやしびれ（花椒）のぐあいは自分で自由に変えられるので、ぜひお好みの味にしながら食べてみてください。まだまだ人気が続く麻辣湯の味わいを、今日からおうちでヘルシーに楽しんでみませんか？