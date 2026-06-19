「日本人選手はみんな同じように見える」オランダ代表レジェンドの差別的発言に批判殺到→本人が謝罪「傷ついた人たちがいるのは理解している」

「日本人選手はみんな同じように見える」オランダ代表レジェンドの差別的発言に批判殺到→本人が謝罪「傷ついた人たちがいるのは理解している」