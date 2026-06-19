北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、グループリーグB組のカナダ―カタール戦が行われ、開催国の一つであるカナダが6-0で大勝した。カタールは退場者を2人出す大荒れの展開。試合後にカナダのジェシー・マーシュ監督とカタールのフレン・ロペテギ監督が挨拶したが、マーシュ監督が手を振りほどく一触即発の場面もあった。

カナダがジョナサン・デイヴィッドのハットトリックなどで大勝したこの試合。カタールは前半33分、カタールのDFアフメドがDOGSO（決定機阻止の反則）でレッドカード。後半6分にはMFマティボが退場となった。マディボにタックルを受けたカナダMFコネは負傷交代。カナダには涙する選手もいた。

試合後、マーシュ監督とロペテギ監督が挨拶していたが、ロペデギ監督の言葉を受けたマーシュ監督が苛立ちを見せた。手を振りほどき、怒りの表情でその場を離れた。両チームで小競り合いも発生するなど、後味の悪さを残した。

同日開催のグループB第2節スイス―ボスニア・ヘルツェゴビナ（4-1）でもレッドカード1枚が提示されており、この試合の2枚を加えて大会通算6枚目に。前回2022年のカタールW杯では64試合でレッドカード4枚だったが、開幕1週間で早くも超えた。



（THE ANSWER編集部）