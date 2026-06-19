エンゼルスのマイク・トラウト外野手（34）がハムストリングを痛め、負傷者リスト（IL）入りすると18日（日本時間19日）、複数の米記者が報じた。

米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者が自身のX（旧ツイッター）で「トラウトがハムストリングのケガで負傷者リスト入りする見込み」と投稿した。

トラウトはMVP3度、球宴選出11度の実力者だが、近年は右ふくらはぎ、背中、有鉤骨、そして膝と、度重なる故障に悩まされ、出場機会が減少している。

それでも今季は開幕から順調で74試合に出場し、打率・234、チームトップの17本塁打、36打点を記録。15日（同16日）に発表されたオールスター戦のファン投票第1回中間結果では101万5768票を獲得したアルバレス（アストロズ）、97万7460票のジャッジ（ヤンキース）に次ぐ、92万6601票を集め、ア・リーグ3位（外野手部門2位）と好位置に付けていた。

エンゼルスは17日（同18日）終了時点で30勝45敗、ア・リーグ西地区最下位に沈んでいるが主砲が離脱となれば、さらに低迷が続きそうだ。