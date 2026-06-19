茂木健一郎「あれはゆたぼんのヒップホップ」他人の考えをコントロールしようとする声を一蹴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「#ゆたぼん のヒップホップ」を公開した。若年層YouTuberとして注目を集めてきたゆたぼんへの過去の応援姿勢に対し、「製造物責任をとれ」と一部から介入を求める声があがっていることについて、「根本的に間違っている」と独自の見解を語った。



動画の冒頭で茂木氏は、現在ゆたぼんが発信している様々な発言に対して、過去に彼を応援していた自身らに「なんとかしろ」と求める声があることに言及。「お前が応援したんだから、製造物責任みたいなとれみたいな言い方をしてくる方がいらっしゃるんですけど、根本的に間違ってますよね」と強い言葉で批判した。茂木氏は「人間って独立した人格」であるとし、他人の考え方や感じ方をコントロールできると考える人々の価値観に疑問を呈した。「ゆたぼんがどういうこと考えようと、それは僕とは独立したこと」と述べ、彼が自身の人生の中で色々と感じて考えて発言していることを尊重すべきだと主張。



さらに「僕は別にゆたぼんの考え方とか感じ方をコントロールしようとは思わない」と語り、自身のメンターである解剖学者の養老孟司氏を引き合いに出し、養老氏から自身の考えをコントロールされようとしたことは一度もないと実体験を交えて説明。他者を思い通りにしようとすることは、自身の世界観とは全く異なると強調した。



現在のゆたぼんのSNSなどでの言動について、茂木氏は「ヒップホップ」という言葉を用いて表現。「ヒップホップって自分らしく表現すること」であるとし、賛否を問わず彼の等身大の自己表現を一つのスタイルとして受け止めている姿勢を見せた。



最後には、「他人の考えとか感じ方に責任持ったり、それをコントロールしようとしなくちゃいけないんだろうか」と再び疑問を投げかけ、「とりあえずある方があることを言ってるってことは、その人がそう感じてるってことだから、その人の生の切実さがそこにあると僕は思う」と断言。特定の価値観を押し付けることなく、彼が自分らしく変化していく過程をこれからも楽しみに見守る姿勢を示して動画を締めくくった。