有明海で発見されたのはなんとアザラシです。佐賀県沖で6月15日に撮影されました。



日本では、北海道周辺に生息するはずのアザラシ。なぜ有明海で？そして熊本に現れる可能性はあるのでしょうか。



■15日･佐賀県白石町

「マジか！？こっちに寄ってきている！アザラシやん！」



6月15日の午後、佐賀県の有明海に現れたアザラシ。



アザラシを発見したのは、船で海に出ていたノリ漁師の手塚智也さん。





■佐賀県有明海漁業協同組合 久保田町支所 手塚智也さん「なんか浮いているなと思って。横顔みたいな感じで見えていた。水面にぽこっと見えていた。そしたら目が合ってアザラシだと気づきました」

Q.見てどうでした？



■手塚さん「めちゃめちゃかわいかった」



手塚さんによりますと、アザラシの体長は1メートルほど。



船の周りを5分ほどもぐったり、水面に顔を出したりしたのち、船から離れたということです。



海の生き物に詳しい専門家によりますと、アザラシの生息地は日本では北海道周辺。



九州までたどり着くことは珍しく、エサを追ううちに迷い込んだ可能性があるといいます。

■アザラシ動画を確認して…

マリンワールド海の中道 岩田知彦館長「他に映っている船と比べると、だいぶ小さいように見える。おそらく今年生まれの子。親離れしたあとにこちら（佐賀）の方に来たと思う。若い子なのでたぶん好奇心が旺盛で（船を）見に来たのかなと思う」



有明海でのアザラシ発見に熊本の人は…。



Qアザラシがでたらどう？



■子ども「見たい」



■荒尾漁業協同組合 西川幸一組合長「有明海でアザラシとか珍しい。私も50年くらい海（漁を）やっているけれど、アザラシは聞いたことない。小魚とかを食べるもんで、生態系が崩れていくんじゃない かっていう心配もある」



佐賀県の有明海で発見された小さなアザラシ。熊本の海に現れる可能性はあるのでしょうか？



【スタジオ】

■永島由菜キャスター

マリンワールド海の中道の岩田館長によりますと、熊本の有明海にも現れる可能性があるそうです。



ただ、これから夏にかけて海水温が上がるため、アザラシが有明海で夏を越すことは難しいといいます。



■緒方太郎キャスター

迷い込んでいたらかわいそうな気もしますね。



■永島キャスター

もし見かけたら優しく見守り、本来の冷たい海の生息域に帰ることを祈りましょう。