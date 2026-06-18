有明海にアザラシ！？「50年くらい漁をしているが聞いたことがない」北海道が生息地なのに佐賀県沖で撮影され…熊本へは？
有明海で発見されたのはなんとアザラシです。佐賀県沖で6月15日に撮影されました。
日本では、北海道周辺に生息するはずのアザラシ。なぜ有明海で？そして熊本に現れる可能性はあるのでしょうか。
■15日･佐賀県白石町
「マジか！？こっちに寄ってきている！アザラシやん！」
6月15日の午後、佐賀県の有明海に現れたアザラシ。
アザラシを発見したのは、船で海に出ていたノリ漁師の手塚智也さん。
Q.見てどうでした？
■手塚さん「めちゃめちゃかわいかった」
手塚さんによりますと、アザラシの体長は1メートルほど。
船の周りを5分ほどもぐったり、水面に顔を出したりしたのち、船から離れたということです。
海の生き物に詳しい専門家によりますと、アザラシの生息地は日本では北海道周辺。
九州までたどり着くことは珍しく、エサを追ううちに迷い込んだ可能性があるといいます。
■アザラシ動画を確認して…
マリンワールド海の中道 岩田知彦館長「他に映っている船と比べると、だいぶ小さいように見える。おそらく今年生まれの子。親離れしたあとにこちら（佐賀）の方に来たと思う。若い子なのでたぶん好奇心が旺盛で（船を）見に来たのかなと思う」
有明海でのアザラシ発見に熊本の人は…。
Qアザラシがでたらどう？
■子ども「見たい」
■荒尾漁業協同組合 西川幸一組合長「有明海でアザラシとか珍しい。私も50年くらい海（漁を）やっているけれど、アザラシは聞いたことない。小魚とかを食べるもんで、生態系が崩れていくんじゃない かっていう心配もある」
佐賀県の有明海で発見された小さなアザラシ。熊本の海に現れる可能性はあるのでしょうか？
【スタジオ】
■永島由菜キャスター
マリンワールド海の中道の岩田館長によりますと、熊本の有明海にも現れる可能性があるそうです。
ただ、これから夏にかけて海水温が上がるため、アザラシが有明海で夏を越すことは難しいといいます。
■緒方太郎キャスター
迷い込んでいたらかわいそうな気もしますね。
■永島キャスター
もし見かけたら優しく見守り、本来の冷たい海の生息域に帰ることを祈りましょう。