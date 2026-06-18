ハイセンスジャパンは6月16日に、同社が「FIFAワールドカップ2026」において、公式ビデオアシスタントレフェリー（VAR）レビューテレビプロバイダーとして、大会運営を支援していることを発表した。



●重要な試合シーンをより鮮明に確認できる環境づくりに貢献



現地時間の6月11日から、カナダ、メキシコ、アメリカにて開催されている「FIFAワールドカップ2026」では、アメリカのダラスに設置された国際放送センター（IBC）内のVARオペレーションセンターに、ハイセンスのRGB MiniLEDテレビが導入されている。



ハイセンスのRGB MiniLEDテレビは、赤・緑・青それぞれの光源を独立制御することによって、優れたネイティブカラー性能と高いコントラスト表現を実現しており、接触プレーやボールの位置といった、判定に関わる細かな情報をより正確に表示できる。