肉・野菜・ご飯を一度に味わえるビビンバは、忙しい日にもぴったり。ただ、具材を何種類もつくるのは手間ですよね。そこで、フライパンひとつでつくれて、香ばしいおこげも楽しめる「フライパンビビンバ」のレシピをご紹介。インスタグラムで人気の料理家・今日のおうちごはん！さん（フォロワー20.6万人）が教えてくれました。

※ この記事は『フライパンで15分 今日のおうちごはん！』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

【写真】おこげをつけて香ばしさアップ！

フライパンごと食卓にドン！彩りもよい一品料理

野菜も肉も同時にとれて、見た目も華やかな一品料理。キムチはメーカーにより塩味が異なるので、味見して量を調整してください。辛みがお好きな方は、コチュジャンを添えてもおいしいですよ。

●フライパンビビンバ

【材料（3人分）】

温かいご飯 3人分（500〜600g）

合いびき肉 240g

ゴマ油 大さじ2

ニンジン（4cm長さの細切り） 60g

コマツナ（4cm長さに切る） 3株（100g）

モヤシ 1／2袋

A［しょうゆ、酢各小さじ2 顆粒鶏ガラスープの素小さじ1 ニンニクのすりおろし（チューブ）小さじ1／2］

焼き肉のタレ（中辛） 大さじ3〜3と1／3

白菜キムチ 80〜100g

卵黄、小ネギ（小口切り）、白いりゴマ 各適量



【つくり方】

（1） フライパンにゴマ油大さじ1と1／2をひいてやや強火で熱し、ニンジンを入れて2分ほど炒め、コマツナ、モヤシを加えて2分ほど炒める。

（2） 火を止め、Aを加えて強火でさっと炒め、汁ごと取り出す。

（3） 同じフライパンにひき肉を入れ、強火でパラッとするまで炒める。ペーパータオルで余分な油をふき取り、焼き肉のタレを加えて強火でさっと炒め、取り出す。

（4） フライパンの汚れをペーパータオルでふき取り、残りのゴマ油をひいてご飯を入れ、強火で1〜2分焼いて焼き色をつける。

（5） （2）、（3）、白菜キムチをのせ、中央に卵黄をのせて小ネギを散らし、白ゴマをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう