【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグ（Ｌ）を戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、全体練習を再開した。

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初戦のオランダ戦は終了間際に同点に追いつくなど劇的な形で強豪相手に勝ち点１を獲得。その舞台裏では、２６人の選手だけではなく、サポート選手として帯同する吉田麻也、南野拓実の献身があった。

この日の練習後に、主将のＤＦ板倉は「どれだけワンチームで、前回の試合戦えてたか。ベンチの選手含め、途中交代の選手含め、（吉田）麻也くんだったり、タキ（南野）だったり、どれだけチームのために働いてくれてるかっていうところ。（長友）佑都くんの話でも出てましたけど、試合後のロッカーでも、出てた選手のスパイクを、汚れたスパイクを磨いてしまってくれてたりとか、みんなが使ったユニホームだったりとかを集めてくれたんで。本来であればありえないというか、そういう仕事をやるって、ありえないことなんですけど、ほんとに率先してこのチームのためにっていう思いでやってくれてますし、本当にそういうところはやっぱ忘れちゃいけない」と感謝の思いは尽きない。団結力は森保ジャパンの最大の武器。チーム一丸で戦うＷ杯で最高の景色を見に行く。