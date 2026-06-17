「レベル高くて驚きました」女性アイドルの手作りラーメンに驚きの声！ 「1から作ったのすごい！」
女性アイドルグループ・ラフ×ラフの日比野芽奈さんは6月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作りラーメンを公開し、驚きの声が寄せられています。
【写真】日比野芽奈の手作りラーメン
ファンからは「レベル高くて驚きました」「好きというレベルに留まらないクオリティ」「アイドルが鶏油を作ってる!?」「間違いなくうまい」「1から作ったのすごい！」「金払ってでも食べたい」「もはや何者やねん」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】日比野芽奈の手作りラーメン
「もはや何者やねん」日比野さんは「ラーメン好きアイドルがスープや鶏油、メンマなど1から作ったラーメンはこちらです」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目には手作りしたというラーメン、2、3枚目にはラーメンとチャーハンと記念撮影する日比野さんが写っています。見た目は、完全に専門店とそん色ないクオリティーです。
動画も公開ラフ×ラフの公式YouTubeチャンネルは16日、動画を投稿。日比野さんが、1からラーメンを作る様子を公開しました。この投稿にも「当たり前のように作れててほんとうにすごい」「アイドルの料理企画と思えない」など、驚きと絶賛の声が寄せられています。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)