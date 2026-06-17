6月16日、バラエティ番組『THE 神業チャレンジ』（TBS系）が放送され、MCのチョコレートプラネット・松尾駿とtimelesz・原義孝が “ペアダンス” に挑戦する様子が流された。2人の懸命な姿がオンエアされたものの、視聴者からは賛否が巻き起こっている。

番組の新企画「ペアダンス公式大会で入賞したら100万円」で、2人は全日本チャンピオンの金光進陪氏から指導を受け、“チャチャチャ“ という分野に挑戦。1カ月間の猛特訓から大会出場までの様子がオンエアされた。

「高速ステップなどが入った難易度の高い振り付けを1カ月でマスターした2人。大会当日は、黒いパンツに鮮やかな緑のトップスを合わせた衣装に身を包んで登場しました。ほかの参加者に引けを取らない堂々としたパフォーマンスを見せ、なんと2位という上位の結果を叩き出したのです」（芸能記者）

懸命に挑んだ2人の “偉業” には感動や祝福の声が多く届いた。

「大会での2人は、姿勢や表情など息のあった堂々としたダンスを披露しました。ですが、動きが止まったり、難しいステップにおぼつかなさが見られるなど、不安要素も見られました。

さらに、1位を獲得したペアは、2024年まで放送されていた同局の『金曜日のスマたちへ』の社交ダンス企画に出演していたメンバーでした。経験者とのスキルの差を感じた視聴者もいたようです」（前出・テレビ局関係者）

実際にXでは

《原くん好きだから嬉しいけど、金スマは時間かけて特訓してたからレベルの差は感じてしまった》

といった声も。

「今回は1カ月というかなり短いスパンで挑戦したため、2位という結果は大健闘でしょう。しかし、これまで長期間で密着する本格的な社交ダンス企画が人気を博してきたため、もっとダンスの練習に打ち込む時間を与えてあげてほしい、と思った視聴者もいたようです」（前出・芸能記者）

注目度の高い新企画。今後はさらにハイレベルな挑戦も期待されている。