「食べないと決めつけているのはお母さん」子どもの“白米嫌い”を助長するこれが現実
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お口と姿勢の専門家であるまい先生氏が自身のYouTubeチャンネルで「【離乳食】白米を食べない本当の理由…実は“味”じゃありません」を公開した。動画では、近年増えているという子どもの「白米嫌い」の背景と誤解、さらには味覚と機能発達の観点から解決策を語っている。
冒頭、視聴者から寄せられた「市販のベビーフードってほぼ混ざってる」「白米苦手な子多いけど、味が分からなくなっているのでは」というコメントを紹介。世の中の離乳食の多くが複数の食材を混ぜて提供されている現状を指摘し、白米を単体で食べない原因は「味」ではなく、口の機能と親の思い込みにあると説明した。
まい先生氏は、パンと比べて白米は「粘性があって飲み込みにくい」と述べ、口の機能が育っていない子どもはうまく飲み込めずに「オエッ」となってしまうと指摘。その際、親が「うちの子は白米が嫌いなんだ」と決めつけ、柔らかく溶けやすいパンや、味の濃いメニューばかりを与えてしまうことが問題だと語る。白米は水分の調整で固さを変えやすい「扱いやすい食材」であり、子どもの様子を観察して硬さを調整する「見極め」が重要だと訴え、「この子はこういう風じゃないと食べないと決めつけているのはお母さんなんだよ」と語りかけた。
さらに、色々な食材を混ぜたものばかり食べていると、脳が単一の味を感知しにくくなり、ご飯本来の甘味が分からなくなってしまうと警告する。
最後に解決策として、お腹を極限まで減らした状態で「塩おにぎり」を出すことを提案。「めちゃくちゃ体使って、めちゃくちゃ腹減って、塩おにぎり出されたらその子は食べるから」と断言し、米本来の甘味を知る体験の重要性を説いている。
冒頭、視聴者から寄せられた「市販のベビーフードってほぼ混ざってる」「白米苦手な子多いけど、味が分からなくなっているのでは」というコメントを紹介。世の中の離乳食の多くが複数の食材を混ぜて提供されている現状を指摘し、白米を単体で食べない原因は「味」ではなく、口の機能と親の思い込みにあると説明した。
まい先生氏は、パンと比べて白米は「粘性があって飲み込みにくい」と述べ、口の機能が育っていない子どもはうまく飲み込めずに「オエッ」となってしまうと指摘。その際、親が「うちの子は白米が嫌いなんだ」と決めつけ、柔らかく溶けやすいパンや、味の濃いメニューばかりを与えてしまうことが問題だと語る。白米は水分の調整で固さを変えやすい「扱いやすい食材」であり、子どもの様子を観察して硬さを調整する「見極め」が重要だと訴え、「この子はこういう風じゃないと食べないと決めつけているのはお母さんなんだよ」と語りかけた。
さらに、色々な食材を混ぜたものばかり食べていると、脳が単一の味を感知しにくくなり、ご飯本来の甘味が分からなくなってしまうと警告する。
最後に解決策として、お腹を極限まで減らした状態で「塩おにぎり」を出すことを提案。「めちゃくちゃ体使って、めちゃくちゃ腹減って、塩おにぎり出されたらその子は食べるから」と断言し、米本来の甘味を知る体験の重要性を説いている。
YouTubeの動画内容
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発達支援士 保育士/幼稚園教諭