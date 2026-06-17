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YouTubeチャンネル「アポロCh. ~音楽とバイクと古着と~」が、「【大赤字確定】今までで一番ヤバい事になりそうです」と題した動画を公開した。動画では、さーさ、ゆーいち、Shinichiroの3人が、2026年11月7日に富士山パーキング（富士北麓駐車場）を全面貸し切りにして開催される無料イベント「アポロ祭 in 富士山」の全貌と、それに伴う資金繰りのリアルな本音を語っている。



2年前に約5000人を動員したという「アポロ祭」。今回は関東近郊でさらにド派手なイベントを企画したと明かし、3人はバイクに乗って会場となる富士山パーキングへと向かった。



広大な会場に到着すると、その奥行きに「ヤバ…」「どのバイクイベント見てもこの半分も使ってなかった」と圧倒される一行。さーさは、この場所を全面貸し切りにし、入場無料で音楽フェスと同じ規模の鉄骨ステージを組むという壮大な計画を発表した。これに対し、ゆーいちは「これ責任重大だよ？」と驚きの表情を見せる。



さらに、イベントが完全無料であることに話題が及ぶと、ゆーいちは「もし1000円いただいてたとしたら500万円。相当助かるな」と切実な本音を吐露。さーさから「俺ら無料なんで」と念押しされると、「永遠に0にする必要ないんだって」と声を荒げ、周囲の爆笑を誘う一幕もあった。



それでもイベントの内容には妥協がなく、メインステージのほかにもサブステージを用意し、バイク女子のトークショーや来場者が自由に演奏できる楽器スペースなどを設ける予定だという。最後には、出店や協賛企業、出演希望のインフルエンサーを広く募集し、大規模フェス成功に向けた熱い意気込みを見せた。



広大な富士山のふもとを舞台に、音楽とバイクが融合する前代未聞の無料イベント「アポロ祭 in 富士山」。赤字覚悟でファンを楽しませようとするさーさの熱意と、それに鋭くツッコミを入れつつも共に走り続ける3人の軽快な掛け合いが、秋のビッグイベントへの期待を大いに高めてくれる動画となっている。