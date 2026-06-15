この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「6月後半の外食がお得過ぎ！松屋40%・温野菜50%・スシロー10%還元などまとめ」と題した動画を公開した。父の日や梅雨の時期に合わせて各飲食店が実施している、大規模なポイント還元キャンペーンの活用法を解説している。

松屋では、6月15日と16日の2日間限定で、PayPay決済による40%還元キャンペーンを実施。800円以上の支払いが対象で、獲得上限は350ポイントとなる。また、au PAYでも合計1500円以上の決済で300ポイントが付与されるほか、期間中の決済額上位1万名に6万ポイントがプレゼントされる企画を展開。おにまるちゃんねるは現在の順位表に触れ、「今からでもいけそう」な場合はエントリーして参加するよう呼びかけた。

「しゃぶしゃぶ温野菜」では、6月21日まで平日20%オフやアルコール飲み放題半額となる父の日キャンペーンを実施中だ。これに三井住友カードのスマホタッチ決済キャンペーンを組み合わせると、追加で30%のキャッシュバックが受けられる併用技を紹介し、「このキャンペーンと併用技決めちゃってください」と太鼓判を押した。

さらに、スシローでのau PAYと楽天ペイによる10%還元や、吉野家でのVポイントとOliveを組み合わせた最大10.5%還元についても解説。Uber Eatsでは、初めて楽天IDを連携し1500円以上注文すると、楽天ポイントが55倍（27.5%還元）になるキャンペーンを紹介し、還元上限の高さを生かした使い方を提案した。

各キャンペーンには、事前のエントリーや対象店舗、最低支払い額の指定などの条件が設けられている。利用する際は、公式ページやアプリで詳細を確認し、お得な期間を見逃さないようにしたい。

YouTubeの動画内容

02:45

松屋でPayPay40%還元＆au PAYキャンペーン
06:49

しゃぶしゃぶ温野菜で最大30%還元の併用技
08:40

スシローでau PAY・楽天ペイ10%還元
10:16

吉野家で最大10.5%還元
12:13

Uber Eatsと楽天連携で27.5%還元

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