【アサシン クリード シャドウズ：タイトルアップデート（1.1.11）】 6月16日 配信予定

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」において、タイトルアップデート（1.1.11）を本日6月16日に配信する。

最後のコンテンツ追加となる今回のアップデートでは、ストーリークエスト「Black Tides（黒潮）」が登場。奈緒江と弥助が引き起こした様々なトラブルの報復として、二人のテンプル騎士団が派遣される中で、プレーヤーは騎士が目的を達成することを阻止しつつ、生き延びることが求められる。

さらに「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」とのクロスオーバーコンテンツ、新しいエンドゲーム機能「ドメイン」などが追加。このほかにもバグ修正や改善などが行なわれる。

【アサシン クリード シャドウズ：最終コンテンツドロップアップデート】

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