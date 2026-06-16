セブン‐イレブン「偽装メール・サイト」に注意喚起 URLアクセス控えるよう呼びかけ
セブン‐イレブン・ジャパンは16日、公式サイトを更新し、「セブン‐イレブン」や「セブン＆アイ」を名乗る偽装メールやサイトに関する問い合わせが複数寄せられているとして、利用者に注意を呼びかけた。
【写真】セブン‐イレブン「スムージー」全品半額に大反響
同社によると、「セブン‐イレブン」や「セブン」を装った不審なメールや偽装サイトの存在が確認されているという。
公式サイトでは、主な発生事例などを紹介し「不審なメールを受け取られた場合には、メール本文内のアドレス（URL）へのアクセスを行わないようご注意ください」と呼びかけている。
また、偽装メールに関する問い合わせは、お客様相談室で受け付けている。受付時間は平日の午前9時30分から後5時まで。詳細は公式サイト内の問い合わせページで案内している。
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同社によると、「セブン‐イレブン」や「セブン」を装った不審なメールや偽装サイトの存在が確認されているという。
公式サイトでは、主な発生事例などを紹介し「不審なメールを受け取られた場合には、メール本文内のアドレス（URL）へのアクセスを行わないようご注意ください」と呼びかけている。
また、偽装メールに関する問い合わせは、お客様相談室で受け付けている。受付時間は平日の午前9時30分から後5時まで。詳細は公式サイト内の問い合わせページで案内している。