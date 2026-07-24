日本で最も多いコンビニである『セブン‐イレブン』。7月23日、その信頼を揺るがす出来事が発覚し、騒然となっている。【写真】確信犯か？転売写真にセブンの名札が入り込んだ一枚セブン‐イレブンで大問題「一部の店舗オーナーや従業員が人気アニメやゲームのキャラクター商品を入手し、さらに転売しているとして、警告文を出したといいます。この警告文は全国の加盟店に対し、送られました。昨今はコラボや限定商品などのニー