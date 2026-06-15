YouTubeで生配信

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場して大きな話題に。現地で一夜明けた日本時間の15日午後8時半過ぎには、自身のYouTubeチャンネルで生配信を行った。

司会を務めたインフルエンサーのウンパルンパから初戦のMVPを聞かれた本田。「これね〜、僕いつもこういうことメディアに聞かれるんですけど、こういう質問が一番嫌いでね〜」と笑った。「一人に決められなくないですか？」とその意図を明かし、「聞きたくなる気持ちも、メディア受けを含めての質問だと分かるんですけど」と続けた。

「そのたびに何人もの選手を答えている」「MVPを聞かれた中であれなんですけど、印象に残った選手を次々に話していきたい」と方針を説明。その上で序盤にスーパーセーブを決めたGKの鈴木彩艶や堂安律、中村敬斗らの貢献度を称えた。



（THE ANSWER編集部）