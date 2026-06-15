ドイツ代表が6選手による7発快勝で3大会ぶりのW杯白星発進！ 初出場のキュラソーは大敗も歴史的な初得点を記録
過去2大会でグループステージ敗退という憂き目に遭っているドイツは、代表に復帰した40歳のベテランGKマヌエル・ノイアーが守護神として先発出場。DFラインには右からジョシュア・キミッヒ、ヨナタン・ター、ニコ・シュロッターベック、ナサニエル・ブラウンが並び、中盤3列目はアレクサンダル・パヴロヴィッチとフェリックス・ヌメチャ、2列目には右からレロイ・サネ、ジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツとなり、最前線にはカイ・ハヴァーツが入った。
21分、ややスペースの空いた中盤を持ち上がっていくと、次々に選手が飛び出していくキュラソーがゴールに迫り、最後はブロックされたシュートのこぼれ球に反応したリヴァーノ・コメネンシアがシュート。これがDFの足に当たってコースが変わり、ノイアーの牙城を破った。キュラソーのW杯初得点となる歴史的な一撃が生まれたが、このゴールによりドイツのギアが上がっていく。
次々とゴールに襲いかかるドイツは38分、ブラウンの右CKからニアサイドに走り込んだシュロッターベックが頭で合わせて勝ち越しに成功。前半アディショナルタイムにはPKを獲得し、これをハヴァーツが冷静に決めてドイツがリードを広げた。さらに後半開始早々の47分、右サイドでボールを持ったキミッヒがボックス右へパスを送ると、このスペースに走り込んだムシアラが右足でシュートを流し込み、4点目を奪った。
68分には途中出場したFWデニズ・ウンダヴのポストプレーからブラウンが右足のボレーシュートで代表初得点となるゴール叩き込むと、78分にウンダヴ、88分にはハヴァーツ加点し、ドイツのゴールラッシュを締め括った。過去2大会は黒星でのW杯をスタートさせていたドイツだったが、6選手による7発快勝で3大会ぶりの白星発進に成功。グループEの次節は21日に行われ、ドイツはコートジボワール代表と、キュラソーはエクアドル代表と、それぞれ対戦する。
【スコア】
ドイツ代表 7−1 キュラソー代表
【得点者】
1−0 6分 フェリックス・ヌメチャ（ドイツ代表）
1−1 21分 リヴァーノ・コメネンシア（キュラソー代表）
2−1 38分 ニコ・シュロッターベック（ドイツ代表）
3−1 45＋5分 カイ・ハヴァーツ（PK／ドイツ代表）
4−1 47分 ジャマル・ムシアラ（ドイツ代表）
5−1 68分 ナサニエル・ブラウン（ドイツ代表）
6−1 78分 デニズ・ウンダヴ（ドイツ代表）
7−1 88分 カイ・ハヴァーツ（ドイツ代表）
【動画】テク過ぎるミニゲームのようなドイツの先制点！
いきなり来た🙌— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
華麗なワンツーから🇩🇪ヌメチャが決めた！
開始6分にドイツが先制‼️
🏆️#FIFAワールドカップ グループE
🆚ドイツ×キュラソー
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN pic.twitter.com/ZRHnZ3yZUp
歴史的なゴールが生まれた— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
キュラソーがワールドカップでの初ゴール㊗️
歴史的な一撃は🇨🇼コメネンシアの左足弾‼️
🏆#FIFAワールドカップ グループE
🆚ドイツ×キュラソー
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN pic.twitter.com/WVuxecncrk
191cmの高さを見せつけた— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
CKからシュロッターベックの一撃‼️
🇩🇪が勝ち越しに成功👌
🏆#FIFAワールドカップ グループE
🆚ドイツ×キュラソー
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN pic.twitter.com/o54zQAHucA
帰ってきた天才の一撃— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
これがドイツのNo.10🇩🇪
ムシアラがワールドカップ初ゴール‼️
🏆#FIFAワールドカップ グループE
🆚ドイツ×キュラソー
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN pic.twitter.com/XH2CNSTfAo
一気に畳み掛ける💥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
サイドバックにもゴールが飛び出す
ブラウンのボレー弾で🇩🇪が5点目‼️
🏆#FIFAワールドカップ グループE
🆚ドイツ×キュラソー
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN pic.twitter.com/njRZqOCY13
="utf-8">
ゴールラッシュが止まらない⚡️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
キミッヒのお膳立てを仕留めた
ウンダフのゴールで🇩🇪が6点目
🏆#FIFAワールドカップ グループE
🆚ドイツ×キュラソー
📱#DAZN ライブ配信中 pic.twitter.com/VdLEQJ7NXc