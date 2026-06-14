M!LK、塩崎太智出演『イッテQ』をメンバーみんなで見る 佐野勇斗「見てて泣きそうだったわ」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎=たつさき）が、14日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜 後7：58）に出演。佐野勇斗が自身の公式XでM!LKメンバー全員で見ていたことを明かした。
【写真】ついに…！お祭り男の法被を着たM!LK塩崎太智
この日の放送では「世界で一番盛り上がるのは何祭り？ in カナダ」を放送。お祭り男・宮川大輔の「大食い部門の2代目」を見つけるべく、カナダ・サレーで開かれる大人気フードフェスへ。その大役に名乗りを上げた塩崎だが、2年前に番組のオーディションを受けていたことが明かされ、当時のオーディション映像も放送された。
オーディションで塩崎は、一人しゃべりをすることを求められると「任せてください！」と即答。仮想の海に向かって「行きますか？行きませんか？行きますか？行きませんか？…『行・き・ま・す！』」とダイブする姿が収められており、スタジオも大爆笑。ナレーションでは「そして我々はオーディションで落としてしまった」と反省していた。
お祭り会場に着くと、塩崎は「めちゃくちゃイイじゃん！うれしすぎて滅！」と冒頭からハイテンション。おなじみのお祭り男の法被を着れて「めっちゃうれしいです！うれしすぎて滅！」と連呼していた。
本番となるホットドッグの大食い対決の前日には、ミニドーナツの大食い対決にも出場してやる気を見せる。ホットドック対決にも全力で挑む姿を見せていた。
番組が始まると、佐野が自身のXで「太智がんばれ！！！」と投稿。その後も「待って太智おもろすぎる笑笑笑笑笑」「今メンバーみんなでみてます」と実況をしていた。塩崎の出番が終わると「あんな頑張ってる太智、見てて泣きそうだったわ お疲れ様！！！大輔さん、塩崎をありがとうございました！！」とつづっていた。
【写真】ついに…！お祭り男の法被を着たM!LK塩崎太智
この日の放送では「世界で一番盛り上がるのは何祭り？ in カナダ」を放送。お祭り男・宮川大輔の「大食い部門の2代目」を見つけるべく、カナダ・サレーで開かれる大人気フードフェスへ。その大役に名乗りを上げた塩崎だが、2年前に番組のオーディションを受けていたことが明かされ、当時のオーディション映像も放送された。
お祭り会場に着くと、塩崎は「めちゃくちゃイイじゃん！うれしすぎて滅！」と冒頭からハイテンション。おなじみのお祭り男の法被を着れて「めっちゃうれしいです！うれしすぎて滅！」と連呼していた。
本番となるホットドッグの大食い対決の前日には、ミニドーナツの大食い対決にも出場してやる気を見せる。ホットドック対決にも全力で挑む姿を見せていた。
番組が始まると、佐野が自身のXで「太智がんばれ！！！」と投稿。その後も「待って太智おもろすぎる笑笑笑笑笑」「今メンバーみんなでみてます」と実況をしていた。塩崎の出番が終わると「あんな頑張ってる太智、見てて泣きそうだったわ お疲れ様！！！大輔さん、塩崎をありがとうございました！！」とつづっていた。