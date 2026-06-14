6月10日、タレントのボビー・オロゴンが不同意性交等容疑で逮捕されたことが報じられた。

各社報道によると、ボビー容疑者は、4月21日午後4時〜6時頃までの間、千葉県内の住宅にて、知人女性に性的暴行を加えた疑いが持たれているという。

千葉県警は、女性からの相談をうけ、防犯カメラ等を解析。14日午前、羽田空港第3ターミナルで、彼が国外から帰国したところを逮捕したと伝えられている。ボビー容疑者は「事実はまったく違います」と容疑を否認しているという。

現在60歳と還暦を迎えているボビー。突然の報道に、Xでは呆れ声が漂っている。

《マジで何やってんの？》

《もう60歳なのも驚きですけど、還暦にもなって、なにやってんの》

ボビーが警察沙汰を引き起こしたのは、これが初めてのことではない。2006年には、事務所社長へ暴力をふるったとして、書類送検された。2020年5月には、妻への暴行容疑で現行犯逮捕された過去がある。

「2020年5月にボビーが逮捕されると、妻は報道陣に対し『長年にわたりさまざまなDVを受けていた』と激白。夫婦は1999年に国際結婚し、5人の子供に恵まれ、仲良しファミリーとして知られていただけに、妻の告白は衝撃的でした。

具体的な内容として、嫌がらせでガスを止められたり、『家を売りたいから出ていってくれ。協力できないなら眠れなくしてやる。そうじゃなければ、離婚届をとっとと書いて渡せ』と暴言を受けてきたと明かし、『弱いものいじめをされているような状態で、ずっと我慢してきた』と涙ながらに語ったといいます」（芸能担当記者）

当時、ボビー容疑者は裁判のなかで、DV疑惑をめぐり「事実ではない」「妻のトラップにハマった」などと主張。だが、最終的に裁判は罰金10万円という判決で幕を閉じた。2025年には離婚が成立しており、親権を失い、財産分与で7200万円の支払い命令が出ていると報じられている。

「さらに、直近でもトラブルが起きています。ボビー容疑者がプロモーションを手掛けた音楽フェス『AFRO JAM FESTIVAL』をめぐり、広告費887万円を踏み倒していることが、今年5月、YouTuber・フナイム氏とKENZO氏によって告発されました。

2人から直撃を受けたボビー容疑者は、車で逃走。車の窓から手を出し、中指を立てる姿も映像に収められています。そこへきて、今回の不同意性交等容疑での逮捕です。まだ詳細が明らかになっていないとはいえ、ボビー容疑者の“トラブルメーカー”ぶりは否めません」（同前）

ボビー容疑者の再起の行方は――。