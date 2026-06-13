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YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」が、「楽天モバイル固定回線化｜新型 Rakuten WiFi Pocket 5G vs 王者ホームルーターL12！実測でガチ比較した結果」を公開した。動画では通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、楽天モバイルのSIMを使った自宅Wi-Fi構築において、新型モバイルルーターと中古ホームルーターのどちらを導入すべきか、メリットとデメリットを徹底検証している。



本間氏は、持ち運び可能な「Rakuten WiFi Pocket 5G」と、据え置き型の「Speed Wi-Fi HOME 5G L12」をピックアップ。月額料金や初期費用がほぼ同額であることを前提に、通信速度やバッテリーの有無、持ち出しの可否といった選定基準でガチ比較を行った。



昼夜を通じた実測テストでは、ホームルーターのL12が圧倒的な通信速度を記録。一方、モバイルルーターは2.4GHz帯では速度が頭打ちになり、高速な5GHz帯を使用してもL12には及ばない結果となった。



さらに本間氏は、モバイルルーターを自宅で「挿しっぱなし運用」する際の落とし穴を指摘する。速度を求めて5GHz帯で常時稼働させると端末が43度近くまで発熱し、電池保護機能によって充電が停止する事態が発生したという。加えて、長期間の充放電によるバッテリー劣化の懸念も挙げ、「据え置き運用との相性は構造的にホームルーターが上」であると独自の説を展開した。



また、高額ポイント還元が狙えるキャンペーンについても言及。モバイルルーターの端末割引とは併用できない点や、条件達成に必要な通話アプリの仕様について、申し込み前に確認すべき注意点を整理した。



総括として本間氏は、外への持ち出しを想定しない「家専用」であれば、速度や耐久性の面から「ホームルーター＋楽天SIM」が最適解であると断言。自宅のみで使うのか、外出先でも使うのかという視点を持つことが、後悔しないルーター選びの鍵となりそうだ。