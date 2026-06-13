クロアチア戦を前に問題が発生

イングランド代表が世界中を震撼させる予期せぬトラブルに見舞われた。

現地時間6月12日、英公共放送「BBC」は、イングランド代表が遠征先のカンザスシティに到着する前、トレーニング用具の盗難被害に遭ったと報じた。

イングランドフットボール協会（FA）は何が盗まれたのかを確認中だが、ベースキャンプ地のスウォープ・サッカー・ビレッジに用具を運んでいた車両がこじ開けられ、ボールやスパイクなどが盗まれた恐れがあるという。

トーマス・トゥヘル監督とチームは土曜日の午後に現地へ到着する予定で、用具は事前に配置されることになっていた。金曜日の夜にはFAと連絡を取り合った警察官が現場で対応に当たっており、すでにこの一件に関連して2人が逮捕されたと報じられている。

初戦が間近に迫るなかでのアクシデントとなり、同メディアは「水曜日に行われるクロアチアとのワールドカップ初戦に向けたトゥヘルの準備を、潜在的に妨害する可能性がある」と指摘している。

選手たちは日曜日に最初の本格的なトレーニングを行う予定だという。大一番を前に予期せぬ困難を強いられたイングランド代表だが、この危機を乗り越えて無事に開幕戦を迎えることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）