アマゾンジャパンは、一部のFire TVシリーズ向けに提供中の新ユーザーインターフェースにおいて、期間限定で「サッカーハブ」を設置したことを発表した。表示される期間は7月20日まで。

ホーム画面上部のカテゴリータブに新たに設置された「サッカーハブ」では、サッカー試合のライブ中継やサッカー関連のコンテンツなどが集約されている。

「サッカーハブ」内の各列には、「サッカー観戦 アプリはこちら」「試合の合間に楽しむ」「ピッチを彩る名作映画」が用意され、表示されるアプリやコンテンツを選択することで視聴を開始できる。サッカー観戦に表示される対象アプリは、DAZN、NHKプラス、ABEMA、Prime Video。なお、各アプリやコンテンツの利用には、別途登録や利用料が必要になる場合がある。

「サッカーハブ」が表示される新ユーザーインターフェースは、4月15日に発売された「Fire TV Stick HD」と、2023年以降に発売された「Fire TV Stick 4K Max」、「Fire TV Stick 4K Plus」向けに提供されている。

その他のFire TVシリーズを利用している場合でも、ホーム画面の上部にあるメインビジュアル枠から、同様の機能が利用できる。