タレントのマツコ・デラックス（53）とお笑いタレント・有吉弘行（52）が12日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。家にあるのに一度も使っていないキッチン家電を明かした。

有吉が「俺、あれをさ、なんとかして欲しいんだけど」と切り出し、「本当に申し訳ないんだけど食洗機。うち付いているんだけど、一回も使っていない」と語った。

製品によっては予洗いが不要とされているのもあるが、有吉は「一回、どうせ洗わなきゃいけないじゃん、一回洗ってちょっと強めの汚れを落としてから入れるじゃん。あれ面倒くさい！だったら、もう洗って乾かす」と説明した。

マツコも「私も食洗機、一回も使ったことない」と同調。「食洗機の元は汚くないのかなって思っちゃうんだよね。吹き出し口とかさ。本当、そんなことはないとは分かってるんだけど、管が通ってるじゃん。水道から直で行ってたらいいよ。どっから来てるのあれ？なんか謎じゃん配線が。どっから水出てんのよこれ？って」と力説した。

また、有吉が「乾燥機もさ、全部乾燥機でいいじゃんと思うんだけどさ、縮むものが出る。それはじゃあ、干すんかい！っていうね。あれ面倒くさいよね…」と言うと、マツコは「私は一か八かで全部。このくらいになっている時がありますよ。何これ？何だったんだろうって時ありますけどね」と、凄く縮んでしまう時があると明かし、笑いを誘っていた。