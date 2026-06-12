１２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、サッカーの北中米Ｗ杯が開幕したことを報じた。

１５日に迫った森保ジャパンの初戦・オランダ戦について、元日本代表ＤＦ内田篤人さんは「日本は守備が得意なので相手の攻撃陣からボールを奪って、すぐに攻撃に転じたいんですね。カウンター、これを使いたい」と提唱。

オランダがアルジェリアとの強化試合で相手のカウンター攻撃で大ピンチを迎えた映像を紹介した内田さんは「オランダは個人の能力は非常に高いんですけど、チームとしての守る時のカバーリングやマークの受け渡しなど連携の意識が低いと感じます」と分析。

「鋭いカウンターが重要になってくるということで、日本は攻められて、攻められて、ボールを奪った時に一気にチャンスになる可能性が高い。そこに注目してください」と続けた上で、オランダ戦のキーマンを聞かれると「ボールを奪う位置、そこが大事になってくる。キーマンはボランチ、先日のトレーニングマッチでは、鎌田選手、佐野選手、このあたりが真ん中を構築すれば、周りもボールを奪いやすくなるんで、そこからカウンターに行けるんじゃないかと思います」と鎌田大地（クリスタルパレス）と佐野海舟（マインツ）のボランチコンビの名前を挙げていた。