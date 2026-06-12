朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」が第２０回大会（１４日、福岡）を前に緊急事態に見舞われた。韓国の人気団体「ブラックコンバット」との対抗戦を行う予定だったが、中止に。朝倉は自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「今日が６月１１日でして、福岡大会の目玉であるブラックコンバットとの対抗戦が消滅しました」と報告。「本当にびっくりしました。昨日きたんだっけ？連絡。昨日の朝にビザがおりないと。全選手の。これに関しては韓国側の選手になにか問題があるわけではなく、我々に何か問題があるわけでもないんですけど、選手が今週のために練習してきたわけで。それは韓国側の選手も日本の選手もそうなんですけど」と語り、日本の選手を韓国に派遣することも検討したが、日本側の選手が会場に応援を呼んでいることもあり断念。「今回は対抗戦をやめにして、日本人選手を他の選手と試合を組むことに決めました」と語った。一方で韓国側の選手へのケアにも言及。「我々ができることはしますし、次回北海道なり神戸なりで対抗戦を組めるように努力したい。ファイトマネーの２５％は支払おうかなと思ったりしてる。選手に非はないので、我々とあちら側の運営が今後しっかりしないといけない問題」とした。

ブラックコンバットは「韓国のＢＤ」とも呼ばれる再生数を誇る人気団体で「韓国最狂格闘技集団」。立ち上げ３年ながら２５年には１万人の会場が埋まる人気となっているという。オーディションに登場した際、代表の「ミスターブラック」と５人の選手が登場し、乱闘も繰り広げられていた。

朝倉はその後、代替カードを発表。ｓａｋｋｋｉ−リキ、ＴＥＴＳＵ−平野翔空、Ｊｅｒｉｏ Ｓａｎ Ｐｉｅｒｒｅ−モギ、メカ君−黒柳禅の４試合が発表された。