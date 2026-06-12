「またか…」愛媛の新ブランドみかん“紅プリンセス”　中国へ流出か　通販サイトで“紅公主”　販売業者「接ぎ木した」

中国の大手通販サイトで販売されている、オレンジ色に実った大きな果実。

商品紹介を見ると「愛媛48号 紅公主」との文字が。

紅公主とは「紅プリンセス」という意味。

愛媛県が開発した高級かんきつ、愛媛果試第48号のブランド名「紅プリンセス」と同じ名前です。

紅プリンセスは愛媛県が約20年をかけて開発し、2025年に本格販売を始めたばかりの新品種。

そんなブランドミカンがすでに中国に流出した可能性があり、県が事実確認を進めていることが分かりました。

「またかという感じ。怒りは通り越してあきれてる」と話すのは、紅プリンセスを栽培する愛媛・松山市のかんきつ農家。

FNNでは2025年、本格出荷目前の農園を取材していました。

鮮やかなオレンジ色に実った「紅プリンセス」。

愛媛特産の「紅まどんな」のゼリーのような食感と「甘平」の濃い甘みを受け継いだ期待の新品種です。

膨大な時間をかけ開発され、2025年、本格販売を始めたばかりの「紅プリンセス」。

ところが、中国の通販サイトには「紅プリンセス」と名乗る苗木を多くの業者が販売しています。

愛媛ブランドの新品種、「紅プリンセス」がなぜ中国で流通しているのか、通販サイトの販売業者を直撃すると「市場で穂木が売っていて、その枝を買って接ぎ木しました。農家に『おいしいの？』って聞いたら『おいしいよ』と言われたので。もう2〜3年ほど前のことですよ」との回答。

市場で売っていた接ぎ木用の枝を「紅プリンセス」だと説明され買ったが、本物かはわからないと言います。

日本の栽培農家は「品質が悪い偽物が紅プリンセスとして流通すればブランドに傷がつく」と嘆いています。

「紅プリンセス」を栽培する北条森農園：

アウトですよね。一生懸命私たちがブランドの品質を作り上げて、その味とかが信頼で成り立っているのに。

愛媛県は事実確認を進める一方で中国に品種登録を申請中ですが、まだ登録されていないということです。

そのため中国で販売されている苗などが愛媛から流出したものだとしても、販売差し止めなどの具体的な対抗措置はとれない状況だと説明。

国と連携しながら、実態の把握に努めるとしています。

12日、鈴木農水大臣は会見で「今後、優良品種の海外流出の抑止に向けては、育成者権の保護を強化するための種苗法の改正法案を今国会でご審議いただいている」と話しました。

ブランド農作物を巡っては、「シャインマスカット」の苗木の海外流出が相次ぐなど深刻な問題に。

農水省などは8月をめどに海外での無断栽培を監視し、品種登録を代行する専門機関を立ち上げ、ブランド価値の保護強化を目指す方針です。

フードジャーナリスト・山路力也さん：

海外で日本の農業が戦っていく上でも、大事な取り組みだと思う。