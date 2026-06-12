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実業家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「任天堂は今が買い時？そもそもなぜ下がってるの？」を公開した。動画内では、活況を呈するAIメモリー半導体相場の今後の見通しや、任天堂の株価動向に対する独自のスタンスについて語っている。



動画の冒頭、田端氏は現在のAIメモリー半導体相場について「半年か1年は続くかもしれないけど、どんなに続いたとしても2～3年で終わる」と独自の見解を提示し、その頃には相場が復活するという考えを示した。さらに、自身が保有している長期銘柄の状況に触れ、「今日全部上がってんのよ」と現在の相場の好調ぶりをアピールしている。



続いて、視聴者から寄せられた「NVIDIAの革ジャンCEOはメモリー不足解消まで5年かかるって言ってたけど」というコメントに対して反論を展開。「それは最先端のところでしょ」と指摘し、任天堂のSwitchに搭載されているような部品は「中国の半導体製造会社でも作れるぐらいのメモリー」であるため、最先端の半導体不足とは「あんまり関係ないとは思ってます」と分析した。田端氏は、ゲーム機のスペックは一度決まればそのままで問題なく、Switchは汎用性の高い部品で十分に対応できると説明。その上で、市場全体が過熱している現状に対し「もうしょうもない半導体は下がってくるから」と冷静な見方を示した。



動画の終盤、任天堂の株価がさらに下がるのかという問いが飛ぶと「わからんで。まだまだ下がるかもしれんけど」と回答。「今思ってること言うてるだけだから。これ上がるとか言ってないからね」と念を押し、あくまで自身の「勝手な見通しを言ってるだけ」と強調して締めくくった。