〈相模原・17歳女子高生殺害〉「復縁を迫ったが断られ…」首を絞めて殺害？ 元交際相手で19歳容疑者の父は「交際していたことも知らなかった」「トラブル聞いてない」

神奈川県相模原市南区下溝の河川敷で11日未明、隣接する同県座間市の高校3年生、佐藤唯来（ゆら）さん（17）が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。県警は同日夜、元交際相手で相模原市南区の自称塗装工の男（19）を殺人容疑で逮捕した。容疑を認めているという。

《画像》「なぜ河川敷に？」遺体発見直後と思われる騒然となった遺棄現場、何かをかぶせられることもなく放置されていたという

日中はサッカー少年たちや野球少年たちでワイワイしている河川敷で…

逮捕容疑は10日午後9時50分ごろ、現場の河川敷で佐藤さんの首を絞めるなどして殺害した疑い。佐藤さんは同日夕方、元交際相手に呼び出されたと家族に告げて外出、同午後11時50分ごろに心配した母親が「娘が帰宅しない」と110番通報していた。

「通報を受けた座間署員が佐藤さんのスマホの位置情報を確認したところ、相模原市内の河川敷周辺にいることがわかり、付近を捜索。11日午前２時ごろにJR相模線下溝駅の西約100メートルの河川敷に倒れている佐藤さんを発見、自宅に逃げ帰っていた男から任意で事情を聞いたところ容疑を認めたという流れです。

二人は交際していたという話もあり、容疑者は『復縁を求めたが断れた』といった趣旨の説明もしている。男と佐藤さんを巡ってこれまでに県警に相談などはなかったといい、県警は動機を追及する方針です」（社会部記者）

現場近くの農家で手伝いをしているという18歳の女性は取材にこう答えた。

「たまに河川敷で誰かが火遊びをして消防車が駆けつけることはありましたが、こんな物騒な事件は初めてです。普段、日中はサッカー少年たちや野球少年たちでワイワイしている河川敷ですけど、夜になると一気に暗くなって何も見えなくなるんです」

容疑者の自宅アパート近くの住人はこう語った。

「あの部屋に住んでる子供は男2人女1人の３人きょうだいだね。結構前から住んでるけど、長男は家を出ていて。次男か長女が近くの県立高校に通っているね。事件起こした子は自転車で移動しているよ。免許もまだ取ってないんじゃないかな、家でのトラブルとかもきいたことがない」

容疑者の父親は取材に対し、戸惑うような表情でこう答えた。

「ごめんなさい。何も今時点で分からないので。警察からは連絡はありましたが、何も詳細を聞かされていないので。

（被害者と息子が交際していたことも）知らないです。でもごめんなさい。今は何かどうこうお話しできることはないです。心の整理もつかなく。息子は仕事はまじめに毎日していました。たまに休むことはあったけど。（トラブルや悩み事は）ないと思います」

殺害された佐藤さんは、中学時代は女子ソフトテニス部に所属、明るい性格でたくさんの友達がいたようだ。11日夜、男の逮捕が報じられると、友人と思われる少女が殺害現場や警察署を訪れ、涙を流していた。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班