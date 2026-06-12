◇ナ・リーグ（2026年6月11日 ドジャース−パイレーツ）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で2試合連発となる13号本塁打を放った。

初回の第1打席は相手先発・ケラーから四球を選んで出塁。3回1死の第2打席はフルカウントからの6球目、低めスイーパーをバットの先で捉えると、打球は右中間スタンドへ一直線。2試合連発となる13号本塁打で先制点を奪った。

NHK BSで解説を務めた岡島秀樹氏は「まさか入るとは思わなかったですね」とバットの先ながらもスタンドインさせてしまう大谷のパワーに驚いていた。

前日10日（同11日）のカード2戦目は、3点を追う9回に意地の12号を放って1点差に迫った。投げては6回2/3を4失点（自責3）と力投も救援陣が打たれ逆転負けで7勝目はならなかった。

二刀流で出場した翌日に打者としてスタメン出場したのは4月24日のジャイアンツ戦以来。5月以降は登板時は打者専念、あるいは二刀流で出場する日は翌日に試合がない日が多かった。

疲労が懸念されるものの前日の試合後には「僕は出る気でいますし、準備したいなとは思います」と意気込んでいた。