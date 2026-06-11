【Dr.STONE】宇宙飛行士全集結のクライマックスビジュアル公開！
毎週木曜日よる22時より放送中の、アニメ『Dr.STONE』最終（ファイナル）シーズン 第3クール。本日放送の第35話「GIANT STEP」を受け、クライマックスビジュアル【宇宙飛行士全集結】が 公開された。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送され、ついに物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始。全世界で造り上げた月面ロケットが、ついに地球を飛び出し宇宙へ。
そしてこのたび、6月11日（木）放送の第35話「GIANT STEP」を受け、クライマックスビジュアル【宇宙飛行士全集結】が公開された。
放送を追うごとに、千空と共に月世界決戦へ挑む宇宙飛行士が増えていったクライマックスビジュアルに、最後の一人・龍水が追加され【宇宙飛行士全集結】となって登場。
４号機ロケットで宇宙まで飛び出してきた七海龍水が船内の機材トラブルを救い、共に月へと向かうことに。千空・コハク・スタンリー・龍水ら4名の宇宙飛行士が集結し、いよいよ月面にいる石化の元凶・ホワイマンとの人類の未来を賭けた戦いに挑む、力強い表情のビジュアルとなっている。
月の大地に降り立ち、勝負の一歩を踏みだした千空。クライマックスが近づき更なる盛り上がりをみせるTVアニメ『Dr.STONE』に乞うご期待。
＞＞＞クライマックスビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送され、ついに物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始。全世界で造り上げた月面ロケットが、ついに地球を飛び出し宇宙へ。
放送を追うごとに、千空と共に月世界決戦へ挑む宇宙飛行士が増えていったクライマックスビジュアルに、最後の一人・龍水が追加され【宇宙飛行士全集結】となって登場。
４号機ロケットで宇宙まで飛び出してきた七海龍水が船内の機材トラブルを救い、共に月へと向かうことに。千空・コハク・スタンリー・龍水ら4名の宇宙飛行士が集結し、いよいよ月面にいる石化の元凶・ホワイマンとの人類の未来を賭けた戦いに挑む、力強い表情のビジュアルとなっている。
月の大地に降り立ち、勝負の一歩を踏みだした千空。クライマックスが近づき更なる盛り上がりをみせるTVアニメ『Dr.STONE』に乞うご期待。
＞＞＞クライマックスビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
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