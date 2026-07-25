◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―５巨人（２５日・甲子園）阪神が逆転負けで連敗を喫し、１８日ぶりに首位から陥落した。直近８戦連続被弾で、計１２被弾。悪夢の一発病で波に乗れない。１点を先制した直後の４回。前夜に逆転２ランの先頭・ダルベックにバックスクリーン右へ特大の同点ソロを浴びた。伊原が４回に一挙４失点で逆転を許し、６回には及川が佐々木に左中間席へ一発を献上した。打線も、得点は３回に元山が放った