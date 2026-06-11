「寝不足」で注意すべき症状と3つのリスクはご存じですか？受診の目安も医師が解説！

寝不足が続いたとき注意すべき症状はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が寝不足が続いたときに注意すべき症状と医療機関受診の目安について解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「寝不足」で”血圧”はどう変化する？続いた時に注意すべき症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

寝不足と血圧の関係性とは？

寝不足と血圧には、深い関わりがあります。睡眠不足は血圧の上昇に大きな影響を与えます。本来、睡眠中は神経が「休息・リラックスモード」へ切り替わり、血圧は自然と下がるのが通常です。しかし、寝不足だとこの切り替わりがうまくいかず、「活動・興奮モード」が続き、血圧が下がらなくなります。健康な成人でも、1日徹夜をすると血圧が約10mmHg上がったという報告もあります。

この状態が慢性化すると、血管は常に緊張した状態となり、血圧が下がりにくくなります。つまり、睡眠不足は短期的・長期的どちらの面でも高血圧のリスクとなるのです。

寝不足が続いたときに注意すべき症状

寝不足が続いたときに注意すべき症状を、5つ紹介します。

朝の血圧の上昇

寝不足が続くと、朝の血圧が上がりやすくなります。

血圧は、夜間に日中より10～20％下がり、朝方から日中にかけて上昇するのが通常の変動リズムです。しかし寝不足の人は、夜間に血圧が十分に下がりきらず、毎日の血圧の変動リズムが乱れがちです。

血圧の変動リズムが乱れていると、血管や臓器のダメージが大きくなり、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まることがわかっています。

疲れの蓄積

寝不足だと、本来睡眠によって回復する疲れが取れずに朝や翌日まで残りがちです。さらに、自律神経のバランスが崩れると「疲れ」以外にさまざまな症状が起こることがあります。

疲れの蓄積によって起こりやすい症状は、以下のとおりです。

・頭痛

・一時的な動悸・めまい

・だるさ

寝不足によってこれらの症状が出ている方は十分な休息をとり、回復しない場合は内科・循環器内科の受診を検討しましょう。

心血管疾患のリスク増加

寝不足は、以下の理由から命に関わる心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクを増加させます。

・自律神経のバランスを崩す

・血圧を上げる

・高血圧以外の生活習慣病（糖尿病・脂質異常症）リスクを上げる

・肥満リスクを上げる

・血管の炎症につながる

なお、交代制勤務の職に就いている方は、睡眠のリズムや質が低下しやすく、交代制でない勤務の方よりも心血管系疾患の発症リスクが1.15倍に増加するという報告もあります。

肥満・糖尿病のリスク増加

寝不足はホルモンバランスを乱し、肥満や2型糖尿病の発症リスクも高めます。

睡眠時間が短くなると、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減少し、食欲を増進するホルモン「グレリン」の分泌は増加します。この状態は、おもに以下2つの仕組みによって糖尿病のリスクを高めます。

仕組み メカニズム

寝不足によって糖尿病のリスクが直接上がる 寝不足により、体内で分泌されている血糖値を下げるホルモン「インスリン」の効きが悪くなり、血糖値が上昇しやすくなる

寝不足によって起こる「食べすぎ」が原因で糖尿病リスクが上がる 食べすぎによって摂取カロリーが過剰になり、血糖値が上昇する。食べすぎによる肥満によってインスリンの効きが悪くなる

肥満は、血圧を上げる要因の一つでもあります。寝不足は直接血圧を上げるだけでなく、肥満や糖尿病リスクの上昇にも関わるのです。

精神疾患のリスク増加

寝不足は心の健康にも大きな影響を与え、以下のような精神疾患のリスクを高めるおそれがあります。

・うつ病：気分の落ち込みや不安、食欲不振などが続く状態

・不安障害：強い不安によって日常生活に支障をきたす状態

慢性的な寝不足はうつ病をはじめとする精神疾患のリスクを高めます。すでに気分の落ち込みや食欲低下などが続いている方は、精神科や心療内科への相談も検討してみてください。

医療機関への受診する目安となる寝不足･血圧の関連症状とは

寝不足だと全体的な体調が悪くなりやすく、どの程度の体調で受診すべきか迷う方も少なくありません。ここでは、受診の目安となる体調について解説します。

家庭での血圧が高い状態が続いている場合

寝不足による体調悪化を感じていなくても、家庭での血圧が135／85mmHg以上の日が続いたら注意が必要です。

以下のような場合は、自覚症状がなくてもできるだけ早く受診することをおすすめします。

・安静にしていても上の血圧が180mmHgを超えている

・定期的に内科にかかっておらず、医師の指導を受けていない

なお、寝不足によって血圧が高いと考えられる日は、血圧の記録に「寝不足（○時間睡眠）」のように記載しておくと、診察時の参考になります。受診先はかかりつけの内科や循環器内科です。

あらわれると危険な症状がある場合

血圧が高くて以下のような症状がある場合は、血圧の急激な変動や脳、心臓などへの影響が出ているおそれがあります。

できるだけ早く、内科や循環器内科を受診しましょう。

症状 可能性のある状態

ひどい頭痛・頭が重い感じ 高血圧の悪化

動悸・脈の飛び 不整脈・心不全

激しい胸の痛み・呼吸の苦しさ 心筋梗塞

片側の手足の麻痺・力が入らない・言葉が出ない 脳梗塞

とくに脳梗塞や心筋梗塞は、どれだけ早く治療を開始できるかが治療の結果を大きく左右します。症状があらわれたら救急車を呼び、できるだけ早く治療を開始しましょう。

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「寝不足と血圧」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

伊藤 陽子（医師）

眠れない日が続くと、寝ている間に血圧が下がらず、日中も高い状態が続きやすくなります。個人差はありますが、朝の血圧が高くなる可能性は高いでしょう。最近は眠っている間も数時間おきに自動で血圧を測れる血圧計も市販されています。お持ちの血圧計に機能がある場合は、測ってみるのも一つの方法です。

睡眠不足だと血圧が上がりやすいと聞きました。改善するには何科を受診すべきですか？

伊藤 陽子（医師）

血圧が気になる場合、かかりつけの内科があればかかりつけへ、とくになければ近所の内科や循環器内科を受診するのがよいでしょう。受診時は、就寝時刻と起床時刻、昼寝の有無や時間、日中の眠気の有無などの睡眠状況や、家庭で測定した血圧の数値を記録したものを持参すると、診察がスムーズです。

寝不足が悪影響を及ぼす更年期高血圧とはどんな病気ですか？

伊藤 陽子（医師）

更年期高血圧は医学的な用語ではないものの、閉経前後の時期の女性に起こる高血圧のことです。更年期になると、女性ホルモンである「エストロゲン」の分泌が低下します。エストロゲンは血圧上昇を抑える効果があるため、分泌が低下することにより血圧が上がりやすくなります。また、更年期はホルモンバランスが安定せず、不眠やイライラ感などが出やすくなります。血圧のコントロールは内科が専門ですが、更年期障害がつらい場合は婦人科の受診も検討してみてください。

まとめ 寝不足が続いて血圧が高くなったら内科を受診しよう！

寝不足が続くと、自律神経やホルモンのバランスが崩れ、血圧が上がりやすくなります。血圧が高い状態は、脳梗塞や脳出血、心筋梗塞などの命に係わる病気のリスクを高めるため、十分な睡眠をとり、血圧を適切な数値にコントロールすることを心がけましょう。

循環器系

呼吸器科の病気

精神系の病気

血圧 糖尿病睡眠時無呼吸症候群うつ病不眠症

不安障害

関連する病気

頭が痛い

めまいがする

ふらつく

動悸がする

参考文献

高血圧治療ガイドライン2019

健康づくりのための睡眠ガイド2023