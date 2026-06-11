いま旬の梅ですが、今年は不作でスーパーでは例年の倍近い価格になっている品種もありました。その一方で、梅シロップなどを手作りする「梅仕事」の人気が高まっているそうです。

■日本一の生産地でも…収穫量は4年連続落ち込み傾向

羽釜で炊いたホカホカのご飯が主役とすれば、その魅力を何倍も引き出す名脇役の1つが梅干しです。

東京・浅草の飲食店「梅と星」を訪ねました。名前が表すとおり、梅干しがウリです。全国300種類から厳選された自分好みの梅干しが選べるのです。

“辛い梅干し”を選択

「辛い梅干し食べたことなくて、食べてみようかなって」

昆布梅を選択

「甘酸っぱくて昆布のうま味もあってご飯に合いそう」

◇

梅雨が始まったこの時期こそ梅が熟すときですが、梅は“不作”だといいます。

梅と星 田宮広野さん

「今年も含めて、2､3年ぐらいはどっちかというと不作」

特産・南高梅の摘み取りが行われていた日本一の生産地・和歌山県では、実は例年より大きいといいますが、収穫量は4年連続落ち込み傾向。JAわかやまによりますと、暖冬などの影響で収穫量は、平年の5割から6割程になりそうだということです。

■“梅仕事のベテラン”「長く楽しめる」

そうなると、影響が出ているのがスーパー。売り場には…

マルサン桶川店青果部 板清英樹副部長

「埼玉県産なんです。今年は和歌山県産が少ないので、埼玉を扱っています」

価格も例年の倍近くになっているといいます。

それでも、この時期だけの限定品に手を伸ばす人が続々。目的は、梅干しや梅酒、梅ジュースなどを手作りする“梅仕事”です。

お客さん

「梅ジュースにしようと思って、これ（砂糖）とこれ（梅）でできるから」

◇

梅酒を作って10年超えだという女性は…

お客さん

「（梅酒を）小さいコップで半分くらい入れて、ご飯前に薄めて飲むと体に良いんだよ」

御年88歳で、元気の秘けつが梅だといいます。

お客さん

「健康！薬！」

◇

“梅仕事のベテラン”の自宅にお邪魔しました。

「これは2021年につけたもの。2018年、梅取っちゃったやつ」

次から次へ出てくる秘蔵の梅酒コレクション。極めつきは…

「平成20年（2008年）の梅酒」

収穫量は落ち込み気味でも、梅の人気は右肩上がりです。

「長く楽しめる。梅酒も梅干しも半年から1年かけて作るので」

■「1粒から手軽に」ワークショップも人気

手軽に梅仕事を体験できる施設も人気が高まっています。

「梅酒、梅シロップを作るワークショップとなっています」

用意されているのは、5種類の梅と5種類の砂糖です。

「違う！」

「甘かったよね、香りも強い」

まずは、味を確かめて自分好みの種類を選択。へたを取ったら、容器に梅と砂糖を交互に入れるだけ。

◇

「あっという間。これでいいんだ」

自分だけの梅シロップ。選んだお酒を注げば梅酒も作れます。

蝶矢 北村翔治店長

「1粒から手軽に作ることで、梅にこれから先も親しんでいただけるように」

予約は2週間先までいっぱいで、オンラインの体験キットも売り上げが伸びているといいます。

「かわいいね」

「昔の梅酒はこういう大きいビン。かわいいなんて感情なかった。熟成させていくので1年後、2年後って楽しめる」

不作傾向でも人気高まる梅仕事。自分だけの味を育てることが魅力のようです。