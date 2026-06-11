ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、イタリアンダイニング ジリオンにおいて、7月1日から、南イタリアの夏を満喫するシーズナルフェア「Amalfi〜Summer feast〜」を夏季限定で提供する。10種類のタパスや生ハムの食べ放題とともに冷たいイタリアンビールが楽しめるビアプランと、旬の食材を一皿ずつ堪能できるシーズナルコースの2スタイルを用意。また、鮮やかな地中海カラーに包まれた1日2組限定の特別装飾個室で非日常感溢れるひとときを過ごせる。

ビアプランは、利用シーンに合わせて選べる3つのプランを用意。南イタリアの陽気なバル文化をイメージし、彩り豊かなタパス10種類をはじめ、旬の食材を使用した温前菜や冷製パスタなど、夏らしいイタリアンを大皿スタイルで華やかに取り揃えた。デザートには、ふんわりとした練乳のエスプーマで仕上げる涼やかなグラニテを提供する。さらに生ハムの食べ放題では、目の前で切り分けるライブ感とともに、芳醇な旨みのある生ハムを好きなだけ堪能できる。プランごとにメイン料理も異なり、ポーク＆チキンの盛り合わせから牛肉の盛り合わせまで、ボリューム感のある一皿もラインアップ。ドリンクは、生ビール2種（エビス・ソラチ）に加え、イタリア産瓶ビール3種、ロゼスパークリングワイン、赤・白ワイン、オリジナルリモンチェッロソーダなどを揃えた充実のフリーフローメニューを届ける。さらに、世界各国から厳選した20種類の瓶ビールやモエ・エ・シャンドンが飲み放題となるワンランク上のフリーフロープランも用意している。



「シーズナルコース」イメージ

シーズナルコースは、アマルフィのブルームーンをイメージしたLimoneカクテルで爽やかにスタート。アミューズにはズッキーニとグリーンピースのピュレ、冷前菜は旬の桃とブッラータを合わせたインサラータに、仕上げの生ハムを目の前でカッティングして提供する。パスタは、イカ墨を生地に練りこんだ自家製のタリオリーニ・ネロを、ズワイガニとウニのフレッシュトマトソースで贅沢に仕上げた。魚料理には、島根県浜田港で獲れた魚介のアクアパッツァ、肉料理は羊ロース肉をクレピネット焼きでジューシーに仕上げ、旬の夏野菜を添えて提供する。プレデザートにはレモンのグラニテ、デザートはレモンを丸ごと使用した滑らかなポセットで爽やかな余韻とともにコースを締めくくる。



1日2組限定の「特別装飾個室」

また、アマルフィ海岸から着想を得た1日2組限定の特別装飾個室は、どちらのプランでも利用できる。鮮やかに吊るされた紫のブーゲンビリアには「永遠の愛」という花言葉が込められており、記念日やデートにもおすすめだとか。

リゾート感あふれる空間で、多彩なシーンを彩るアマルフィの陽気な夏をぜひ体感してほしい関映え。

［提供概要］

期間：7月1日（水）〜9月13日（日）

店舗：イタリアンダイニング ジリオン／1F

時間：ランチ 11:30〜15:00（L.O. 14：30）／ディナー 17:30〜22:00（コースL.O. 20:00）

料金：

Amalfi〜Summer feast〜ビアプラン：7150円〜

Amalfi〜Summer feast〜シーズナルコース：7700円〜

（すべて税込、サービス料別）

［予約・問い合わせ］03−5404−2222（代表）

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ＝https://www.interconti-tokyo.com