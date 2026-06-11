若者から絶大な人気を誇る5人組グループYouTuber・コムドット。そのリーダーを務めるメンバー・やまと（28）に関して浮上した疑惑が物議を醸したのだが、これに対する本人の謝罪が火に油を注いでいる。

発端となったのは、やまとが6月9日に更新したインスタグラムのストーリーズ。黒のフード付きパーカーを着た茶髪の男が、パーカーのポケットに手を突っ込み、赤い風船ガムを膨らませた姿をしたフィギュアのキーホルダーの写真だった。

いかにもかわいらしいグッズだが、この写真がXで拡散されるやいなや、やまとに対する批判が集中。というのも、やまとが披露したグッズのデザインが、韓国の人気ボーイズグループ「TOMORROW X TOGETHER（TXT）」のメンバー、YEONJUN（ヨンジュン・26）のグッズと“酷似”していたからだ。

ヨンジュンは’24年にソロミックステープを発売。その購入特典として一体のフィギュアが付されていたのだが、これは、ヨンジュンに似た赤髪のキャラクターが、黒のフード付きパーカーを着用、そのポケットに手を突っ込み、やまとが披露したグッズと同じように赤い風船ガムを膨らませる姿を模していた。

やまとが意図的にグッズを作成していたのかは、この時点では不明だったが、やまとはインスタグラムでヨンジュンをフォローしており、“本家”のグッズが登場したこともあったため、Xでは“パクリ”だとして以下のような批判が寄せられた。

《コムドットやまとのストーリー見てたらヨンジュンのggumに激似のストラップ映ってたんですけどこれ大丈夫なやつですか？》

《盗撮キレるくせに盗作するのえぐこいつw》

《もしこれがやまとのグッズだとしたらホント許せない》

このような事態を受けて、やまとは10日にもストーリーズを更新。騒動に関して、《TXTとYEONJUNのファンの皆さん 不快な思いをさせてしまって申し訳なかったです》と謝罪したのだが、これに続く以下の釈明が現在、大きな波紋を広げている。

《流石にパクリすぎました 速攻で作り直します》

指摘された“パクリ”を認めながらも、事態を深刻に受け止めているようには思えないコメント。Xでは発端となった騒動に加えて、このストーリーズの投稿も拡散され、こんな声が上がった。

《元々好きじゃなかったけど今回の件でドン引き、もう好きとか嫌いとかの次元じゃなくなった、これを謝罪だと思ってるならアホすぎて話にならない》

《炎上商法？？？？だいぶキモイなこれフィギュアの存在知ってて作ったって事でしょ？バレてなければこのままいけると思ったんか？？？》

《悪いことしたとは思ってなさそう》

《流石にパクりすぎましたって何？ そんな謝罪の仕方ある？笑 いい歳してちゃんとした謝罪もできないの 「流石に」ってことは、GGUMフィギュアを知ってたうえに少なからず真似するつもりだったって捉えてしまうけどどうなの？》

なお、先述したストリーズに続けて、やまとは《そして丁寧に教えてくれた皆さん 本当に本当にありがとうございました》とも感謝していた。