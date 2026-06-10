2026年7月期 日本テレビ系月曜プラチナイト枠 「ドラマDEEP」は、「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」に決定！放送は毎週月曜 24:24〜24:54、7月6日（月）スタート（7月6日の第1話は24:34〜25:04放送）。TVer、Huluにて毎話放送後配信開始。

「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」のＷ主演は実力派の二人！森迫永依と前田公輝に決定。前田は、表向きは優しく誠実で仕事もできるが、家庭内では愛子を利用していた夫・笹嶋誠一役を演じる。

家庭に入り、幸せな結婚生活を過ごしていた妻・愛子（森迫永依）。しかし一流企業に勤める夫・誠一の不倫に気づいてしまう。戻ってくると信じて耐え続けていた夫婦生活だが、不倫という裏切り以上の衝撃の「ある真実」が。妊娠した愛子は一人で産んで育てることを決意し、自分と子供の幸せだけを考え、動き出す。一方、自らの愚かさと愛子への愛の深さに気づいた誠一はやり直しを願い、奮闘していく。

当記事では、前田のコメントを紹介。

■主演：前田公輝 コメント

Q.このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の「感想」を教えてください。

大庭プロデューサーや森迫さんをはじめ、ドラマ作りへの熱い愛を持ったキャスト・スタッフの皆さんと一緒に今作を作れること、とてもうれしく思っています。

第1話の壮大な裏切りから始まる本作ですが、単なる善悪の判断だけではなく、人がどのように過去と向き合い、成長し、変わっていけるのかを描く人間ドラマだと感じました。

「あの頃のあの人こそ、本当の姿だったのだろうか」「過去を背負いながら償い、呪縛から解き放たれて、心底生まれ変わることはできるのか」。

単なる裏切りや勝ち負けの物語ではなく、人間の多面性や未熟さ、そしてそこから再起していく姿に強くひかれました。

Q.主人公・笹嶋誠一役への思い、印象は？

本当に、どうしようもない男です（笑）。

自分の弱さや愛人への執着によって何度も過ちを繰り返してしまっている人物なのですが、その中で彼なりに過去と向き合い、不器用ながら前に進もうともがいています。

正直、共感できない部分が多いキャラクターですし、ここまで身勝手で不器用な男を演じさせていただく機会はこれまでありませんでしたが、彼の醜さも含めて、人間らしさ、その愛おしさまで感じていただけるよう、皆さんのお力もお借りしながら果敢に挑戦していきたいと思っています。

Q.この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

前半は驚くような真実や衝撃的な展開が続きますが、この作品はその先にある「人間の成長」や「再生」を描いた物語でもあります。

人は環境や身近に関わる人、過去によって、気づかないうちに価値観が大きく変わってしまうことがあります。それでも自分らしさや見過ごしてしまっていた本当に大切な愛に、もう一度向き合うことはできるはずです。一度は壊れてしまった関係の中で、彼らがどんな選択をしていくのか、希望や勇気を感じていただきながら、“終わった夫婦の始め方”をぜひ最後まで見届けていただけたらうれしいです。

※笹嶋誠一（ささじませいいち）・・・前田公輝

表向きは優しく誠実で仕事もできるが、家庭内では愛子を利用していた夫。

愛人の存在がバレ、自分がしてきたことを反省し、やり直す努力をしていく。