Ｊリーグは１０日、都内でマーケティング領域を総括するメディア発表会を開き、半年間の特別大会・百年構想リーグの総入場者数（速報値）を発表した。

地域リーグラウンド（１８試合）のリーグ全体の総入場者数は、昨年の第１８節終了時点と比較して１０３．６パーセントとなった。当初は横ばいか前年比割れを想定していたが、近隣クラブとの対戦機会増加や、アニメ、キャラクターとのタイアップ、ゴールデンウィークの晴天率が高さが要因となった。

各カテゴリーではＪ１が１０６．７％、Ｊ３で１１３．７％を記録したが、Ｊ２は９１．１パーセントにとどまった。Ｊ２・Ｊ３大会を優勝した仙台、Ｊ２昇格組の八戸、宮崎は好調だったが、Ｊ２とＪ３を統合してリーグ戦を行ったことで、ビジター観客の動員が減ったと考察している。

また、今季から「キングカズ」ＦＷ三浦和良が加入したＪ３の福島はクラブとして初めてシーズン平均３０００人台を達成。同じく、今季から槙野智章監督が就任したＪ２藤枝は、昇格組を除いた伸び率がＪ２トップに。昨年７試合あった４０００人以下の試合が今季はゼロだった。