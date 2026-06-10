人から嫌なことやイラッとすることを言われたとき、どのように反応すればいいのだろうか。相手が攻撃的な態度を見せてきたからと言って、こちらも攻撃的な態度で応じれば、お互いに怒りがエスカレートして関係修復が不可能な状態に陥ってしまう。心理学者の内藤誼人さんはこんな時に「非常に役に立つテクニック」があると言う。一瞬で相手の態度を軟化させる方法とは？ドイツのブレーメン大学のデニス・キュスター氏や、オランダのティルビュルフ大学のミッシェル・ヘンドリクス氏の実験結果をもとに、具体的なセリフやポイントを詳しく解説する。（文／心理学者・立正大学客員教授 内藤誼人）

イラっとしても

攻撃的な態度で応じるのはNG

「売り言葉に買い言葉」という表現がありますが、たとえ「イラッ」とするようなことを言われても、すぐにケンカ腰で応じるのは得策ではありません。

相手が攻撃的な態度を見せてきたからと言って、こちらも攻撃的な態度で応じていたら、どうなるでしょうか。お互いに怒りがエスカレートしてしまい、お互いの関係が修復不可能になってしまうと思いませんか。

「ですが、最初にイラッとするようなことを吹っかけてきたのは相手のほうなんですよ？」と反論したくなる気持ちもわからなくはありません。しかし、それでもこちらも攻撃的な態度で応じてしまうのは下の下の策だといえるでしょう。

実は、こんな状況に陥ったときに非常に役に立つテクニックがあるのです。

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