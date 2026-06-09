ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプ、戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が９日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。

戸塚は砂浜で笑顔の女性をおんぶする２ショットを添え「このたび今井胡桃さんと結婚致しました これからも２人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたいと思います」と投稿。「まだまだ未熟な２人ですが、温かく見守って頂けると嬉しいです」とつづった。

戸塚は２２年の北京五輪では悔しい１０位に終わったが、ミラノ・コルティナ五輪では金メダルを獲得した。

お相手の今井胡桃さんはスノーボード女子で平昌五輪、北京五輪に出場。ミラノ・コルティナ五輪では戸塚のネイルをするなどサポートし、金メダル獲得後に抱擁する様子が話題にもなった。

今井さんも自身のインスタグラムで報告。「大切な人と家族になれること、すごく嬉しいです。これからも支え合い、楽しく温かい家庭を築いていきたいと思います。まだまだ未熟な私達ですが、これからも温かく見守って頂けると嬉しいです！」と記した。