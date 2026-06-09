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陸マイラーのまる氏が、YouTubeチャンネル「マイルで節約旅行【2児の母・会社員マイラー まる】」にて、「【紹介限定キャンペーン】会社員でも持てる！セゾンプラチナビジネスのメリットを徹底解説」を公開した。動画では、初年度年会費無料で豪華な特典を享受できる「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」の魅力を解説し、普通の会社員でも発行可能であるという事実を提示している。



動画の冒頭でまる氏は、このカードが紹介プログラムを利用することで、初年度の年会費が無料になるだけでなく、利用条件を満たすと12,000円分のAmazonギフトカードがもらえる案件であると紹介する。「全然ビジネスカードじゃないのに、なぜかビジネスという名前がついている」と語り、決算書なども不要で、一般の会社員でも審査に通ることを明かした。



このカードの最大の魅力として挙げたのが、「プライオリティ・パス」の最高ランクであるプレステージ会員に無料で登録できる点だ。世界1,700ヶ所以上の空港ラウンジや、一部のレストラン・スパの特典が回数無制限で利用できる。まる氏は「今やお宝級のクレジットカード」と評し、その価値の大きさを強調した。



さらに、JALマイルの還元率が最大1.125%と非常に高いことにも言及。専用のコースに加入することで、自動で貯まるJALマイルに加え、永久不滅ポイントも同時に貯まる仕組みを図解で分かりやすく解説している。



一方で、弱点として家族カードにはプライオリティ・パスが付帯しない点も指摘し、家族全員で利用したい場合は別のカードを検討すべきだと補足した。まる氏はプラチナカードならではのコンシェルジュサービスや充実した付帯保険なども紹介し、このカードが旅行好きやマイルを貯めたい会社員にとって、極めて有用な選択肢であることを結論付けた。