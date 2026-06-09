山形県内では登山などによる山での遭難が相次いでいます。

遊佐町の鳥海山ではきょう、遭難したとみられる男性が見つかり、その後死亡が確認されました。

【写真を見る】鳥海山で発見された男性の死亡確認 発見時、呼吸と意識なし 月山で遭難の男性の捜索続くも、未だ手がかり見つからず（山形）

消防などによりますときょう午前８時前、遊佐町の鳥海山で登山をしていた人から「遭難しているような人を見つけた」と消防に通報がありました。

救助隊が現場に向かったところ、鳥海山の７合目にある御浜小屋付近で高齢男性を発見したということです。

発見時、男性は呼吸と意識がなく、その後、死亡が確認されました。

警察が調べを進めています。

■月山で遭難の男性の捜索続く

また、西川町月山沢の月山に登山のため入山し、おとといから行方が分からなくなっている東京都品川区の会社員の男性（６５）の捜索はきょうも続いています。

けさは午前８時過ぎから警察などが捜索を行っていますが、手がかりなどは見つかっていないということです。

警察は、山に入る場合は家族に知らせることや、天候の急変に備え食料や携帯電話の予備のバッテリーなどを準備するよう呼びかけています。