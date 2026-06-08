女優の山口智子（61）がパーソナリティーを務めるBAY FM「山口智子 べサメムーチョ」（土曜後6・00）の6日放送で、時代劇に出演したことがない理由について語った。

この日の放送には女優の水原希子がゲストとして登場。2015年のドラマ「心がポキッとね」（フジテレビ系）で共演しており、山口は「今日はものすごくうれしいんです。大大大大好きな水原希子さんが来てくれました」と紹介し、1年半ぶりだという再会を喜んだ。

水原は京都で三池崇史監督の映画を撮影していたという。出演したのは時代劇パートでかつらを被ったと話すと、山口は「私、ヅラが嫌で時代劇1回もやったことない」と告白。水原は「えー！うそ！」と驚きの声を上げた。

「痛いし風通らない、毛穴がふさがれるし、絶対あり得ないと思って1回もやったことない」と説明。「我慢できるの？」と聞く山口に、水原は「いやもう痛くて痛くて。最初はどうしようみたいな、これ3週間続くんだってなるんですけど。痛いところは指を突っ込んだりして向き変えれば」と次第に慣れたことを明かしていた。