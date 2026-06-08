「カーリング・日本選手権」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

３年ぶりの優勝を狙う１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、ＳＣ軽井沢クに０−８で敗れ、今大会初黒星を喫した。通算１勝１敗となった。

２５年に行われたミラノ・コルティナ五輪の日本代表候補決定戦でも敗れた相手。第１〜３エンドまでは、ブランクエンドが続いた。先行で迎えた第４エンドでは、スキップ藤沢五月の最終投が痛恨のスルー。相手ストーンがハウス中心から３つ並び、先制点を奪われた。痛すぎるミスに藤沢は思わず天を仰いだ。

続く第５エンドは有利な後攻だったが、藤沢の最後のドローショットをハウス最中心に置くことができず、２点スチールを許した。また第６エンドも相手のガードに当ててしまうミスが続き、２点を献上。第７エンドも１点を取られ、終了時にコンシード（負けを認めること）した。

夏季にアリーナ内にアイスを敷くため、霜が氷上に降りる。その独特なアイスを読むことに苦戦した形。藤沢は「３点を取られたところが大きい。私のところですね」と悔やみつつ、「季節もあって霜がある。追う展開になると厳しいのかな。明日に向けてアジャストが試されているので、悲観的にならずに次どうするかを話し合えたら」と次戦を見据えた。

ロコにとって、３月に不動のサードだった吉田知那美が退団し、初の公式戦。サードは初戦に続いて小穴桃里が務めている。優勝チームは、３０年フランス・アルプス五輪の代表選考会となる日本代表決定戦への出場権を獲得できる。ロコは今年３月に開催された世界選手権代表になっているため、すでに同決定戦の出場権利を獲得している。

２年連続の首都圏開催となった今回の日本選手権で、ロコ・ソラーレは３年ぶりの日本一を狙っている。７日の初戦後に藤沢「常にカーリングを全力で楽しむロコ・ソラーレらしさの中で、ここ数年はプラスして勝つ部分がぎりぎり伴っていない大会ではあるので、この大会は楽しむことを軸に持ちつつ、勝つ部分を極めていきたい」と意気込んでいた。